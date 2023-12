Un milione di euro per il concerto a Capodanno, il sindaco di Milano all’opposto di Truzzu: “Costa troppo, rinunciamo”. Due sindaci e due pareri opposti: Sala, sindaco di Milano, dice no al costo di un milione di euro per il Capodanno in piazza Duomo. Cagliari è evidentemente più ricca, con Truzzu che stanzia proprio un milione di euro per Mengoni alla Fiera. Ovviamente le due notizie stonano: se una città come Milano, la capitale del lusso, stabiliusce che si tratta di una cifra monstre, in Sardegna invece si va controcorrente.

Un milione di euro per Capodanno. Sale il costo per i festeggiamenti di fine anno a Cagliari. A far lievitare la spesa le misure di sicurezza attorno al concerto di Marco Mengoni che si svolgerà, molto probabilmente a numero chiuso, alla Fiera. Misure stringenti, necessarie anche a causa delle guerre in corso in Medio Oriente. Il servizio Cultura ha attivato le procedure amministrativo-contabili per la contrattualizzazione (non ancora nero su bianco) di Mengoni e per la definizione di tutti gli ulteriori aspetti logistici e organizzativi.

Ma dalle ricerche di mercato e dalle interlocuzioni il servizio ha rilevato che la spesa finale per la realizzazione dell’evento risulta superiore a quanto stanziato in precedenza. Anche perché la collocazione dell’evento nell’area compresa tra piazza Paolo VI e viale Diaz (la cosiddetta Piazza dei Centomila) ha sollevato dubbi sulle norme in materia di sicurezza pubblica, anche “in considerazione anche della situazione di crisi internazionale dovuta ai conflitti in corso”. L’evento si svolgerà dunque all’interno del quartiere fieristico di viale Diaz e le nuove esigenze hanno portato a far crescere in modo considerevole i costi preventivati.