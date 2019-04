Un incontro sulla donazione di organi al liceo di Selargius

Ripetendo la piacevole esperienza dello scorso anno, venerdì 5 aprile 2019 la Prometeo AITF ODV organizzerà un nuovo incontro al Liceo scientifico “Pitagora” di Selargius, nell’ambito del proprio progetto di sensibilizzazione “Sardegna – Un dono per la vita 2019”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro (L.R. n. 13/1991, art. 72).

L’incontro avrà inizio alle ore 11.15 con un filmato a tema cui seguirà un dibattito tra studenti, docenti e operatori sanitari. A illustrare il processo che dalla donazione porta al trapianto, anche rispondendo a quesiti del pubblico, saranno, in particolare, la dott.ssa Francesca Zorcolo, Vicecoordinatrice del Centro regionale trapianti (CRT), la dott.ssa Fabrizia Salvago, psicologa dell’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari, il dott. Maurizio Sini, rianimatore della Cardioanestesia del “G. Brotzu”, e il dott. Stefano Dedola, chirurgo con esperienza nel follow up dei trapiantati di fegato e pancreas al “G. Brotzu”. Interverranno, inoltre, alcuni trapiantati della Prometeo per raccontare la propria esperienza di rinascita.