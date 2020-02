Un incontro per promuovere la donazione di organi a Thiesi

Proseguono le iniziative del Coordinamento della Prometeo AITF ODV per la provincia di Sassari volte a far crescere la “cultura della donazione”: sabato prossimo, 8 febbraio 2020, a Thiesi si terrà un’assemblea pubblica organizzata dall’associazione di trapiantati con l’Amministrazione comunale.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 17.30, si svolgerà presso la sala “A. Sassu”, in via Garau, con interventi di rappresentanti del Comune e di due operatrici sanitarie dell’ospedale “SS. Annunziata” di Sassari: la dott.ssa Paola Murgia, Coordinatrice locale dei prelievi e dei trapianti, e la dott.ssa Maria Cossu, Direttrice della Nefrologia, dialisi e trapianto. I primi parleranno del servizio, attivato di recente anche in questo Comune, che consente di registrare presso l’Ufficio anagrafe, al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità, la propria volontà riguardo alla donazione di organi in caso di morte. Le due dottoresse, invece, forniranno, anche su richiesta del pubblico, chiarimenti sulla donazione e il trapianto di organi. Porteranno, inoltre, la loro testimonianza di trapiantati il Coordinatore provinciale della Prometeo Marco Di Battista e altri volontari dell’associazione.