Un diploma speciale a Tortolì per Mirko Farci: “Il gesto di affetto di tutta la comunità scolastica”

Un diploma speciale a Tortolì per Mirko Farci: la pergamena è stata consegnata alla zia e al fratello. “Un segno d’affetto di tutta la comunità scolastica che ne celebra così, per sempre, l’estremo sacrificio”.

Troppo presto è stato strappato alla vita il giovane Mirko, 19 anni, che un mese fa è rimasto vittima nel tentativo di difendere la madre dal suo ex compagno.

Si sarebbe dovuto diplomare e così è stato. Ieri si sono conclusi gli esami della V A Cucina dell’Istituto Ianas, la classe di Mirko, e l’istituto gli ha voluto rendere omaggio in un giorno che per lui sarebbe stato speciale. “Quel traguardo che avrebbe tanto voluto raggiungere – si legge nella pagina facebook del comune di Tortolì – il Dirigente Nanni Usai, con la Commissione presieduta dalla prof.ssa Francesca Cellamare hanno deciso di conferirgli il diploma: un segno d’affetto di tutta la comunità scolastica che ne celebra così, per sempre, l’estremo sacrificio.

Con una toccante cerimonia la pergamena è stata consegnata nelle mani della zia Stefania e del fratello Lorenzo. Davanti a una platea commossa con i suoi compagni di classe.

Il Sindaco Cannas, a nome dell’Amministrazione e della comunità, ringrazia e plaude il Dirigente e tutto il corpo docente e scolastico per questo importante gesto.

Un’altra bellissima iniziativa e tante ve ne saranno in futuro per rendere viva la memoria di questo giovane eroe che con il suo gesto ha dato una grande lezione di vita a tutti noi”.

Sarà presente anche una targa per rendere per sempre omaggio al giovane eroe: “A Mirko Farci, in ricordo del suo gesto, per noi una grande lezione di vita”.