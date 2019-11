Un cioccolatino per aiutare la ricerca sul cancro: ecco le piazze coinvolte a Cagliari e hinterland

Fino a domenica 10 novembre AIRC promuove I GIORNI DELLA RICERCA per informare il pubblico sui progressi raggiunti dai ricercatori nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro, e per presentare le nuove sfide che la comunità scientifica dovrà affrontare. Un coinvolgimento capillare che tiene conto dell’urgenza di sostenere la ricerca anche in considerazione delle previsioni che indicano che il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, con 21,6 milioni di nuovi casi all’anno nel 2030.

Sabato 9 e Domenica 10 Novembre, in particolare, tornano, in oltre 1.000 piazze, i Cioccolatini della Ricerca. A fronte di una donazione minima di 10 euro, i volontari dell’AIRC consegneranno una confezione con 200 gr di cioccolato fondente, alimento che assunto in modica quantità può portare benefici. Sono stati individuati più di 200 differenti composti nei semi di cacao che presentano proprietà benefiche per il corpo umano, in particolare i ricercatori si sono concentrati sui polifenoli che sono particolarmente abbondanti in questa antica pianta. Anche la Sardegna sarà in prima linea con la distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca con quasi 80 piazze (trovate in allegato l’elenco dei luoghi dell’area vasta metropolitana di Cagliari e, per maggiore dettaglio, un ulteriore allegato con l’elenco di tutte le piazze della Sardegna).

Ecco le piazze coinvolte:

CAGLIARI – 9 Novembre 2019 LA PLAIA Centro Commerciale V. Alghero, angolo P.zza Garibaldi Pirri, Via Corona pressi Edicola Piazza Giovanni XXIII fronte Via Dante Piazza Ravot Piazza Repubblica angolo Via G.Deledda Piazza Yenne Stabilimento Il Lido Via Dante, fronte COIN AREA METROPOLITANA – 9 Novembre 2019 Capoterra – Centro Commerciale I Gabbiani Quartu Sant’Elena – Carrefour Le Vele Quartu Sant’Elena – GF Bellavista Quartu Sant’Elena – SUPERPAN Via Fiume Sarroch – Piazza Repubblica CAGLIARI – 10 Novembre 2019 Basilica di Bonaria Via Gemelli fronte Chiesa SS Giorgio e Caterina AREA METROPOLITANA – 10 Novembre 2019 Su Planu, Chiesa Spirito Santo Elmas – Piazza Della Chiesa Di San Sebastiano