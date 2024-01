“Un Capodanno indimenticabile a Cagliari: il trionfo di Mengoni”

Il concerto, che ha preso il via alle 23:40 e si è concluso verso l’1:15, ha portato sul palco tutto il suo talento e carisma, incendiando il cuore dei più di 20.000 spettatori presenti. La straordinaria performance con l’inno della sua vittoria a Sanremo, “Due Vite”, ha subito scaldato gli animi dei presenti. Il suo stile inconfondibile e la sua voce potente hanno dato vita a un’ora e mezza di pura magia musicale, che ha coinvolto ogni singola persona presente, creando un’atmosfera di gioia e festa.

Non solo gli abitanti di Cagliari si sono riversati in massa per assistere al concerto, ma anche molti turisti provenienti da diverse parti d’Italia hanno scelto la città come meta per le loro vacanze natalizie e per festeggiare il Capodanno. Questo evento ha dimostrato ancora una volta il grande richiamo turistico della città di Cagliari e la sua capacità di offrire momenti indimenticabili a chiunque la visiti. Il Capodanno a Cagliari è stato un trionfo per la musica, per la città e per il pubblico entusiasta.Il concerto di Marco Mengoni, con cui la città di Cagliari ha chiuso il 2023 e salutato il 2024, non ha tradito le aspettative. Oltre 20.000 spettatori, molti giunti da ogni parte della Penisola, hanno infatti affollato l’area concerti della Fiera Campionaria, allestita per l’occasione dall’Assessorato alla Cultura, per ospitare l’artista vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Perfetta la macchina organizzativa che ha garantito lo svolgimento dell’intero spettacolo in un clima di assoluta sicurezza e all’insegna del puro divertimento.

La serata è stata anticipata da una serie di dj set curata da Simonluca, JFK, Sgribaz, Andrea Laddo, Vence e da un fuori programma del calciatore Leonardo Pavoletti che ha salutato il pubblico dividendo il palco con la giornalista Valentina Caruso.

“Questo straordinario concerto – il commento del Sindaco Paolo Truzzu – ha posto la nostra città al centro dell’attenzione nazionale e ha creato un significativo indotto economico grazie ai numerosi turisti e a tutti i sardi che sono venuti a trovarci”.

Soddisfatta anche l’Assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau: “Questo evento non solo ha incantato i nostri cuori con la magia della musica, ma ha anche fatto vibrare l’economia locale. In ogni nota e in ogni applauso, abbiamo testimoniato il potere di unire la comunità attraverso l’arte e la cultura”.