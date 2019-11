Un campione nella vita e nello sport: intervista a Fabio Ferrari

Intervista di Gianfranco Carboni ad un campione nella vita e nello sport: Fabio Ferrari.

Buongiorno Fabio Ferrari, uno dei più conosciuti e qualificati esperti di sport. Si può raccontare?

Certo, non ho nulla da nascondere.



Aahah ciao Fabio, mi pare giusto. Da quando fai attività sportiva e che sport hai praticato?

Ho iniziato dall’età di 5 anni, grazie alla mia famiglia che ha sempre avuto una grande passione per lo sport.



Come e dove hai iniziato a esercitarti nelle attività sportive? Quale stato il tuo primo sport?

Ho iniziato con l’atletica leggera nella mia città d’origine Iglesias, in una società sportiva all’avanguardia per quei tempi con un grande allenatore. I primi sport praticati sono stati i Lanci, successivamente per puro caso sono passato al calcio, come portiere. Durante una partita, del campionato scolastico, ho sostituito il portiere ed in quella occasione sono state apprezzate le mie doti atletiche tanto da permettermi di accedere alla prima squadra cittadina allora militante nel campionato di Eccellenza. Successivamente sono approdato alla kickboxing per la quale è nata una vera passione durata trent’anni.



Sei un punto di riferimento nello sport ed in particolare nella Kickboxing. Quanti atleti hai iniziato e seguito?

Ho praticato la Kickboxing dall’età di 17 anni sviluppando un forte attaccamento e successivamente ho allenato centinaia di atleti ai quali ho trasferito una grande passione per questa disciplina.

Il tuo palmares da praticante e da allenatore?

Il mio palmares è vario e diversificato: dai diversi campionati di atletica leggera FIDAL in specialità quali Salto in Lungo, Lancio del Peso, del Disco etc. Portiere in campionato Calcio FIGC in categoria Interregionale ed Eccellenza dal 1986 al 1992, Campione Italiano Light Contact Kickboxing 1994, Campione Italiano Light Contact Kickboxing dal 1996 al 1998. Campione Italiano Full Contact Kickboxing nel 1999/2000. Come allenatore e preparatore fisico perdo i conti.

Kickboxing: 70 titoli campioni italiani, 1 titolo campione intercontinentale, 1 titolo campione mondiale. Preparatore fisico settore VELA FIV: nella specialità 470 femminile per le Olimpiade di Londra 2012, 2 mondiali juniores NACRA



Dal tuo curriculum si evince che l’attività sportiva è una passione? Anche stile di vita?

Per scelta e convinzione! Credo in quello che faccio, ho sempre dimostrato grande passione, dedizione e massimo impegno.



Cosa consiglieresti ad un neofita ed ad un esperto?

Attività sportiva e di non perdere mai l’entusiasmo e cercare sempre costantemente nuovi stimoli.



Alcune “novità sportive”, in particolare al coperto, iniziano e finiscono come una moda. La sala pesi è sempre attuale, ritieni vi siano ragioni specifiche?

La sala pesi ai giorni nostri ha preso il giusto significato: non solo come cultura fisica ma anche come raggiungimento di un benessere fisico-atletico generale. La sala pesi si è evoluta col tempo rendendo appetibile la sua frequentazione ad ogni tipologia di atleta.



Lo sport come miglioramento dei rapporti sociali, in questi tempi di massima attenzione ai social ed al web, una buona terapia per i giovani?

Certo, grazie ai social veicoliamo l’importanza dell’attività fisica, reclutiamo giovanissimi dando loro degli obbiettivi che sostituiscono la sedentarietà e l’interazione con altri.



Lo sport aiuta tantissimo: attraverso lo sport praticato seriamente. E’ possibile ritrovare la motivazione per reagire a un problema o ad un trauma?

Un buon preparatore atletico in primis deve essere il motivatore dell’atleta che allena, dandogli i giusti strumenti per poter reagire e trovare soluzioni ai propri problemi.



A tuo avviso lo sport può essere anche un lavoro?

Tanti ragazzi che ho allenato e introdotto allo sport ora sono impegnati anche lavorativamente nel settore sportivo.

Il segreto del forte legame allo sport?

La Passione e la ricerca sempre di nuovi stimoli attraverso lo studio e la sperimentazione, il rimettermi in discussione con nuovi progetti e nuovi obiettivi.

Una domanda non domanda a piacere. Scegli tu: un argomento, un fatto, una persona?

Oggi la mia attenzione è spostata in buona parte sullo studio e risoluzione delle problematiche fisiche legate grazie alla riposturizzazione fisica di cui oggi ho acquisito grande conoscenza ed ottenuto ottimi risultati.

Lo sport è la mia vita, da ragazzo l’ho scelto tra diverse opportunità! Io sono cresciuto con lui e lui con me. Siamo inseparabili e ci capiamo benissimo.

Grazie, ciao Fabio.

Gianfranco Carboni