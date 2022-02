Un anno fa l’attimo fatale per Gimmy De Agostini, morto sulla Sulcitana: “Una cicatrice incancellabile”

Un anno fa la morte di Gimmy De Agostini, con la Sulcitana teatro dell’ennesimo incidente mortale. Un 30enne conosciutissimo non solo a Cagliari, appassionato di Surf, andò a sbattere con la sua Ford Focus contro la Fiat 500 guidata, all’epoca, da chi qualche mese dopo sarebbe diventato il sindaco di Capoterra. Beniamino Garau, a 365 giorni esatti di distanza da quel pomeriggio di sangue, affida a Facebook un ricordo, molto toccante, di quei momenti: “Era esattamente un anno fa, le 12:30 circa. Ricordo tutto di quella mattina, specialmente il sole tiepido che accompagnava lo scorrere delle ore e del tempo, tempo che fu fatale in un attimo di secondo per un giovane ragazzo di soli 30 anni, Gimmy. Per lui il tempo fini lì, in quella strada, sotto quel sole tiepido e accogliente, davanti ai miei occhi”, scrive Garau, che ha pubblicato su Facebook una foto della Ss 195 con, sopra, l’arcobaleno.

“Oggi il mio pensiero volge a lui e alla sua famiglia, stringendomi ancora una volta nel dolore. Non finirò mai di ringraziare Dio per avermi lasciato all’affetto della mia famiglia e dei miei cari e di avermi dato la possibilità di proseguire nel cammino della vita, mettendomi al servizio dell’intera comunità.