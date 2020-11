Un anno di Horizon.

Horizon festeggia il primo anniversario di attività.

Il 28 Novembre Horizon festeggerà il suo primo anno di vita. Si tratta di un traguardo importante e significativo, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. In 365 giorni di attività, si sono infatti creati dei legami duraturi con i clienti più affezionati e sono state messe le basi per poter instaurare nuovi rapporti commerciali. Quale miglior modo per celebrare questa fantastica ricorrenza? In tale occasione e in vista del Black Friday, Horizon lancerà il suo primo volantino che sarà valido dal 27 al 29 Novembre e che conterrà tante imperdibili offerte.Il volantino sarà consultabile all’indirizzo www.horizonwh.com e sui social network aziendali. Ma non finisce qui. Sabato 28 NovembreHorizon omaggerà i suoi affezionatissimi clienti con un grazioso dono*.

*Scopri i dettagli dell’iniziativa all’interno del punto vendita.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.