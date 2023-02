Vicine al sold out le uniche date in Sardegna dello spettacolo teatrale che ha come protagonista Mercoledì Addams, definita il pop culture phenomenon dell’anno dal The Guardian.



Trattandosi della domenica di Carnevale, Teatro Doglio sarà lieto di accogliere i propri ospiti vestiti a tema Addams.

I biglietti per i due spettacoli di Teatro Doglio – alle ore 11 e alle ore 16 – sono in vendita nei canali online di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari.