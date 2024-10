Ultimi biglietti per Giorgia Fumo: lo show “Vita Bassa” al Teatro Doglio venerdì 4 ottobre

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimi biglietti disponibili! Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di assistere allo show di Giorgia Fumo, una delle voci più brillanti della stand-up comedy italiana, venerdì 4 ottobre alle ore 21 al Teatro Doglio.

Nata a Roma, ha vissuto a Cagliari dai 5 ai 18 anni, la Fumo torna per la prima volta nel capoluogo sardo in veste di comica con lo spettacolo che ha girato l’Italia “Vita Bassa”, in cui con ironia e acutezza analizza la vita dei millennials mettendola a confronto con quella delle generazioni precedenti.

Con un perfetto equilibrio tra umorismo tagliente e osservazioni incisive, Giorgia riesce a catturare l’essenza della sua generazione. Ingegnere di formazione e comica di vocazione, ha saputo unire la rigorosa esperienza nel mondo delle multinazionali, come consulente per brand prestigiosi, al palcoscenico di importanti eventi, tra cui lo Zelig di Milano.

Per rendere la serata ancora più speciale, l’Osteria del Forte offrirà ai suoi ospiti un’esperienza completa: chi prenota un aperitivo o una cena prima o dopo lo spettacolo potrà usufruire del parcheggio gratuito e di una bollicina di benvenuto per dare il via alla serata nel migliore dei modi. Non perdete questa occasione unica!

La cucina sarà aperta dalle 19 alle 23, mentre il bar del teatro sarà operativo dalle 20 alle 22:30 con il drink dei millenial per eccellenza: lo spritz! Perfetto da sorseggiare prima dello show.

Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sui canali BoxOffice: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/giorgia-fumo-teatro-doglio/524390

Per prenotare l’esperienza pre o post spettacolo, è possibile contattare l’Osteria del Forte al numero 070 646 4154 o via email all’indirizzo [email protected]