Ulassai, ancora nessuna traccia di Gino Serra: l’anziano è disperso da ieri

Sono proseguite per tutta la giornata, purtroppo senza esito, le ricerche del 93 enne di Ulassai, Gino Serra, disperso dal pomeriggio di ieri. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze in campo, le ricerche non hanno ancora dato esito e l’età dell’uomo e le sue condizioni di salute, incutono gravi preoccupazioni per l’approssimarsi della seconda notte da trascorrere all’addiaccio. Le squadre dei vigili del Fuoco impegnate sullo scenario di soccorso, proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore senza interruzioni.