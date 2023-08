Ufo in Sardegna, la testimonianza: “Oggetto luminoso a Ghilarza, i cellulari hanno smesso di funzionare”

Ufo in Sardegna, nuova segnalazione nel pieno dell’estate da Ghilarza: “Quando ci siamo avvicinate abbiamo percepito una sensazione di repulsione, come se ci fosse una barriera invisibile e i nostri telefonini hanno smesso di funzionare”, raccontano due ragazze agli esperti ufologi sardi. “Effetti indotti sui testimoni, uditivi e di natura elettromagnetica nel recentissimo avvistamento, accaduto proprio ieri notte a Ghilarza, presso la piazza della chiesa romanica di San Palmerio. Due ragazze avevano scelto quel luogo, dopo cena, per chiacchierare e godersi un po’ di fresco, sedute al lato della piazza. Verso le 22 hanno notato i direzione della chiesa romanica di San Palmerio una strana presenza luminosa e incuriosite scattano alcune foto col proprio telefonino. Passano i minuti, l’oggetto volante é sempre in direzione della chiesa, fermo, immobile, le ragazze continuano ad osservarlo poi si decidono ad avvicinarsi per capire di cosa si trattasse”.

“Una volta giunte vicino alla chiesa, si rendono conto che ha una forma vagamente piramidale, e non percepiscono alcun minimo movimento.Scattano altre foto, poi il display dei loro telefonini diventa scuro e inutilizzabile per altri scatti. Percepiscono uno stato di repulsione, come se ci fosse una barriera invisibile tra loro e l’oggetto volante e ascoltano degli strani suoni provenire dalla strana presenza luminosa, che non riescono a definire. Si allontanano e restano sino all’una di notte nel piazzale poi decidono di tornare in paese, nelle loro case”.

“Qui ci troviamo difronte ad un’osservazione ravvicinata con effetti indotti sui testimoni e sui loro telefonini”, afferma l’ufologo sardo Giovanni Maria Cuccu. “Evidenze fisiche che dimostrano la realtà dii un fenomeno non identificato, come gli strani suoni emessi dall’oggetto volante, uditi perfettamente dai testimoni quando si sono avvicinati, ma non hanno potuto documentarli con un video, perché il display dei loro telefonini era divenuto improvvisamente inutilizzabile. Quello che é accaduto ieri notte nei pressi di Ghilarza sarà oggetto di studio dagli ufologi sardi”.