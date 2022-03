“Ufo avvistati a San Sperate dagli automobilisti: erano ben cinque, uno era celeste e verde”

Continuano gli avvistamenti di Ufo in Sardegna. Dopo il caso di Sassari, l’ultimissimo arriva da San Sperate. A comunicarlo, dopo aver ricevuto varie segnalazioni, è Antonio Maria Cuccu, responsabile della sezione sarda del Cisu (Centro italiano studi ufologici): “Non solo fonti luminose, adesso vengono descritti anche oggetti volanti strutturati. Un nuovo avvistamento in Sardegna e nuovamente in zona San Sperate, da parte di automobilisti in transito sulla Statale 130 dir. Ieri sera, verso le 20:10, abbiamo osservato il passaggio di diversi ‘velivoli’ che in un primo momento erano vicinissimi, sembravano cinque aerei tutti insieme, che poi si sono allontanati, ci raccontano i testimoni ancora increduli”. E “quello che ci ha incuriosito maggiormente é stato un velivolo tondo che aveva luci celesti e verdi lungo il bordo e una cupola centrale. I testimoni questa volta non hanno, purtroppo, avuto il tempo di fare un video, dato che gli oggetti volanti luminosi si sono allontanati rapidamente dalla zona”.

“Il caso”, prosegue Cuccu, “é interessante perché i testimoni hanno descritto un oggetto volante strutturato, la cui forma è nota nella casistica internazionale, ma il fatto che ci sorprende é che nella stessa zona sono avvenuti ben due avvistamenti in 24 ore. Può darsi che l’oggetto con luci verdi e azzurre, osservato in due momenti differenti, sia sempre lo stesso. Da inizio anno, la sezione sarda del Cisu, ha già inserito nei suoi archivii ben 6 avvistamenti, accaduti in Gallura, Nurra, Baronia e recentemente nel Campidano di Cagliari. Si fa appello a chi potrebbe rimanere testimone di avvistamento, di effettuare in video o foto col proprio telefonino, di prendere nota di ciò che ha appena osservato e poi contattarci nel breve tempo possibile”. Nel disegno, la rappresentazione di ciò che hanno visto gli automobilisti sul cielo sopra San Sperate.