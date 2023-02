Ufo a Gonnosfanadiga? Gli ufologi sardi lanciano l’sos: “Il nostro appello a chi è stato testimone”. La pagina Fb Ufosardegna news racconta: “ Non sono passate neanche 24 ore dallo straordinario e interessante avvistamento accaduto a Gonnosfanadiga, un centro urbano situato nella Regione di Linas, nel medio Campidano, che la notizia sta facendo il giro dell’Isola. – L’avvistamento si rivela interessante soprattutto per il fatto che é stato documentato da un video, realizzato da un giornalista professionale – spiega Cuccu, al quale è pervenuta la segnalazione tramite whatsapp dallo stesso testimone – il quale ha utilizzato, per le riprese dei due video, una videocamera SONY e un telefonino REDMI – . Il gruppo di fonti luminose di colore blu bianche e rosse, ferme nel cielo potevano appartenere ad un oggetto volante, la cui struttura non era visibile per via dell’oscurità della serata. – Il fenomeno luminoso si trovava sicuramente al di fuori del centro urbano e a quell’ora, altre persone, automobilisti passaggio, potrebbero averlo osservato a distanza ravvicinata e aver notato più particolari – ci dice Cuccu – ed è per questo che facciamo appello a tutti coloro che, ieri sera potrebbero aver notato queste fonti luminose, con la speranza di avere altre testimonianze tramite whatsapp”, concludono gli esperti nella pagina Fb Ufosardegna News.