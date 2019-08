Ufficiale, Olsen è il nuovo portiere del Cagliari

Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo in rossoblù del calciatore Robin Olsen in prestito dalla Roma sino al termine della stagione 2019-20.

Nato a Malmo, classe 1990, Olsen è il portiere titolare della Svezia, con cui vanta già 31 presenze. Ha cominciato la sua carriera tra le fila del Malmo, la principale squadra della sua città: in tre stagioni ha vinto due campionati (2013 e 2014), una Supercoppa (2014) e ha fatto il suo esordio in Champions League. Nel 2015 è stato premiato come miglior portiere svedese.

Nel gennaio 2016, dopo una breve parentesi al Paok di Salonicco, si è trasferito in Danimarca, all’FC Copenaghen. Qui ha contribuito al doppio “Double” conquistato dalla compagine della capitale: due titoli danesi e altrettante Coppe nazionali, nel 2015-16 e 2016-17. Nel 2018-19 è passato alla Roma: con i giallorossi è sceso in campo 35 volte.

Agile, reattivo, il suo punto di forza sono le uscite uno contro uno con l’attaccante lanciato a rete. Bravo anche nelle uscite alte, grazie alla sua imponente struttura fisica copre con facilità lo specchio della porta. Olsen metterà ora a disposizione del Cagliari tutta la sua esperienza internazionale e professionalità.