Ufficiale, concerto di Mengoni a Capodanno a numero chiuso: biglietti gratis on line

Ufficiale il concerto di Marco Mengoni a numero chiuso alla Fiera. I biglietti saranno gratuiti e distribuiti on line. La conferma arriva al termine della riunione di questa mattina in Prefettura tra il Prefetto e il primo cittadino Paolo Truzzu. In questo momento c’è una riunione tra sindaco, assessore alla Cultura Picciau e dirigente del servizio Cultura Zedda in vista della riunione del comitato di sicurezza che si terrà venerdì.

Scartata piazza dei Centomila perché ne conteneva 13 mila posti. Il sindaco Truzzu ha rimarcato la capienza della Fiera che arriva a 28 mila persone e fino all’ultimo cercherà di far aumentare il numero dei partecipanti. Alla Fiera nello stesso giorno si terrà un altro concerto già organizzato in precedenza.