Ufficiale: Cigarini resta al Cagliari fino alla fine del campionato

Di



calcio

Via solo Olsen e Cacciatore. Ciga resta fino al termine della stagione. Domani sfida al Dall’Ara contro il Bologna: si è allenato con il gruppo Fabio Pisacane. Personalizzato per Klavan e Oliva. Sempre assenti per motivi familiari Birsa e Pereiro