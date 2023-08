Uccise la fidanzata 16enne Noemi: fermato a Cagliari Lucio Marzo, guidava un’auto ubriaco

E’ Lucio Marzo, 24 anni, pugliese di Castrignano del Capo, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata 16enne, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 nel comune in provincia di Lecce, il ragazzo fermato oggi dalla polizia stradale a Cagliari durante un controllo di routine che ha tentato di evitare, prima accelerando con l’auto e poi fuggendo a piedi.

Quando gli agenti, insospettiti dallo strano e assordante rumore che proveniva dal veicolo, hanno controllato i documenti, hanno capito il motivo di quella fuga: il ragazzo bloccato era in permesso premio per svolgere un’attività lavorativa in un negozio di Sarroch, prima di tornare in carcere dove deve finire di scontare la condanna a 18 anni di carcere. Ma tra le prescrizioni del provvedimento dei giudici c’era il divieto di usare veicoli a motore. Ma non solo era alla guida di un veicolo abusivamente, era anche ubriaco: sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, è risultato positivo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

Un caso di femminicidio, quello della giovanissima Noemi, che turbò profondamente tutta Italia, per l’efferatezza del delitto e per la giovanissima età dei protagonisti.

Reo confesso e all’epoca 18enne, Marzo sta scontando la sua pena a 18 anni e otto mesi nel carcere minorile di Quartucciu. Il corpo della ragazza, ritrovato dieci giorni dopo la denuncia di scomparsa, era stato nascosto sotto un cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano del Capo. Tre anni fa il giovane aveva chiesto di poter lavorare in stato di detenzione. La famiglia di Noemi non aveva gradito, ma l’attività extra carceraria rientra tra le misure previste per il recupero dei detenuti. E infatti Marzo era in regime di permesso premio concesso dall’autorità giudiziaria proprio per lavorare a Sarroch, dove era stata disposta la sua dimora prima del rientro in carcere, previsto fra qualche settimana.