Uccide i due figli e si toglie la vita, non accettava la separazione

Il triste, tragico copione è sempre lo stesso. Un uomo che non accetta la separazione dalla moglie e che si arma facendo strage degli affetti più cari. Questa volta è accaduto a Mesenzana, in provincia di Varese. Un 44enne, che si stava appunto separando da sua moglie, ha ucciso i suoi due figli e si è tolto la vita. Il dramma è stato scoperto dalla moglie, che è ora sotto choc. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha colpito la figlia di 13 anni e il figlio di 6 con un oggetto affilato, forse una roncola, poi ha rivolto l’arma verso di sé. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare il padre e i bambini.