Alla guida dell’auto ubriaco e senza patente, denunciato un 38enne di Capoterra

Guidava ubriaco e senza patente. Ieri a Capoterra i carabinieri della locale Stazione, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un 38enne del luogo, noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, alle ore 22:00 circa di ieri, controllato dai militari operanti a Capoterra sulla SP 91, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo mentre si trovava alla guida della Fiat “Seicento” di proprietà di un suo amico, sottoposto ad esame etilometrico come da protocolli previsti dal codice della strada in questi casi, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,82 g/l al primo accertamento e 1,79 g/l al secondo. La patente di guida non gli è stata ritirata poiché mai conseguita.