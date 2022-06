Ubriaco alla guida, nei guai un diciottenne di Escalaplano: ritirata la patente appena acquisita

Stanotte alle 2:30 a Muravera in via Roma, all’altezza del distributore Q8, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica, un diciottenne di Escalaplano.

Il giovane, controllato mentre era alla guida di un’auto e sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato essere positivo con un valore di 1,64 grammi per litro alla prima prova e 1,68 alla seconda, oltre il triplo dunque del massimo consentito per poter guidare. La freschissima patente di guida del giovane è stata ritirata. Il veicolo non è stato sottoposto a sequestro ma affidato al padre del ragazzo (proprietario del mezzo). Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate.