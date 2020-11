Ubriaco alla guida si schianta contro lo spartitraffico e poi minaccia i carabinieri: 45enne di Suelli nei guai

Si è messo al volante di una Citroen C3 di un amico ed è andato a sbattere contro un cordolo spartitraffico a Senorbì, sulla Ss 128. E, quando sono arrivati i carabinieri e l’hanno sottoposto all’etilometro, accertando che fosse ubriaco, ha reagito minacciando i militari. Marcello Gaeta, 45enne di Suelli, disoccupato con precedenti denunce a suo carico, è stato denunciato dai carabinieri del radiomobile di Dolianova, alla procura della Repubblica di Cagliari, per minaccia a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebrezza. All’uomo gli è stata ritirata la patente.

A bordo della macchina c’era anche un 31enne: nessun danno per lui, idem per il quarantacinquenne. L’auto è stata poi recuperata da un carro attrezzi.