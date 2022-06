Ubriaco alla guida colpisce l’auto dei carabinieri e cerca di aggredirli: 47enne arrestato a Portoscuso

Ha importunato i clienti di un bar di Portoscuso e, ubriaco, si è messo al volante della sua Volkswagen Polo, inseguito dai carabinieri. Un commerciante pregiudicato di Carbonia di 47 anni è stato arrestato dopo un lungo inseguimento per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato alla procura di Cagliari per danneggiamento e guida senza patente. Il 47enne ha infatti speronato l’auto dei militari, danneggiando altre due macchine parcheggiate. È stato raggiunto solo dopo un bel po’ di chilometri, in via Giulio Cesare: uscito dall’auto, ha cercato di aggredire i carabinieri, che sono riusciti ad ammanettarlo. Ferito, è stato portato, sempre scortato dai militari, all’ospedale di Carbonia: lì ha rifiutato le cure e non si è voluto sottoporre agli esami tossicologici. È stato rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma della compagnia di Iglesias e, come disposto dal pm di turno, verrà giudicato con rito per direttissima a Cagliari.