Ubriaco alla guida a Cagliari, denunciato giovane di Uta.

Il 13 giugno, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 22enne di Uta. Il giovane durante la notte in via Is Mirrionis, controllato alla guida della sua auto ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. La patente di guida è stata ritirata.