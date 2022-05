Ubriaco al volante a Quartu: patente ritirata e auto sequestrata ad un 21enne di Maracalagonis

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un ventunenne di Maracalagonis, operaio e incensurato. Il giovane, fermato mentre era alla guida della sua Fiat Panda e sottoposto a test alcolemico, è risultato positivo, evidenziando un tasso di 1,7 grammi per litro, oltre il triplo del livello massimo consentito. La patente di guida gli è stata ritirata, mentre l’auto è stata sequestrata e affidata a una persona di sua fiducia. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.