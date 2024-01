Ubriachi fuori dalla Fiera e nel centro storico di Cagliari, grosso lavoro per i soccorritori del 118

È stato un primo gennaio 2024 di super lavoro per i soccorritori del 118. Ragazzini e ragazzine ubriachi, soprattutto nel centro storico e fuori dalla Fiera di Cagliari, ma anche adulti che hanno evidentemente esagerato con alcolici e superalcolici. Le telefonate sono state tante e le ambulanze sono dovute intervenire sino all’alba, trasportando in ospedale chi non è riuscito a riprendersi dopo i primi soccorsi. Non solo Cagliari: casi di ubriachezza ben oltre il limite di guardia sono stati registrati anche nell’hinterland.