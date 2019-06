Twitter “down”, social network inaccessibile in tutto il mondo

“Down” per Twitter mercoledì 5 giugno il social network è inaccessibile in diversi paesi del mondo, sia da pc che da dispositivi mobili, per un numero non precisato di utenti. Provando ad accedere appare il messaggio “Si è verificato un problema tecnico. Grazie per la segnalazione, risolveremo il problema e riporteremo tutto alla normalità il più presto possibile”. Il microblog ha rilasciato un aggiornamento di stato del servizio in cui si legge: “Alcuni utenti stanno al momento avendo problemi ad accedere a Twitter. Siamo a conoscenza del problema e stiamo lavorando per risolverlo”. La maggior parte degli utenti ha dichiarato di avere avuto problemi con il sito web di Twitter, mentre altri affermano di non essere stati in grado di accedere al social network da Android e altri da iPad. Non essere in grado di pubblicare, caricare video, immagini e persino ritardi all’avvio sono i principali problemi che gli utenti lamentano, tuttavia le cause esatte non sono state confermate. Twitter, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha registrato un calo simultaneo in diversi paesi del mondo, i guasti sono stati segnalati principalmente da utenti provenienti da Giappone, Russia, Brasile e altri paesi europei. Una mappa di connettività di Twitter ha mostrato che i fallimenti e i problemi del social network sono iniziati negli Stati Uniti e si sono diffusi in Giappone, Russia, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Spagna e altri paesi europei.