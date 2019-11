Tutti pazzi per il Cagliari, entusiasmo incontenibile dei tifosi all’aeroporto di Elmas. Brividi di gioia all’aeroporto, folla in delirio per il Cagliari. È il Pata Castro il primo a varcare la porta degli arrivi, seguito da Nandez e Klavan, un tripudio di bandiere e cori da stadio, forti emozioni rossoblù. E’ vero, non c’è collante più contagioso ed efficace del tifo calcistico, il Cagliari da sempre rappresenta l’orgoglio del popolo sardo e non a caso nelle sue maglie resiste da sempre l’effige dei quattro mori. Oggi la squadra ha fatto qualcosa di speciale, non solo ha espugnato il campo dell’Atalanta, ma l’ha fatto con una voglia e una determinazione che solo le grandi squadre possono mettere in campo. E allora via all’entusiasmo collettivo e non c’è da sorprendersi se nell’area arrivi dell’aeroporto di Elmas, centinaia di tifosi attendono trepidanti, l’arrivo della squadra. Come cinquant’anni fa dove il Cagliari di Gigi Riva faceva impazzire i Sardi di gioia. Che bello rivedere questo popolo unito sotto una bandiera, si un vessillo sportivo che in questa stagione celebra il centenario della squadra e il cinquantenario di uno storico scudetto.