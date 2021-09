Tutti in bici a Monserrato domenica 3 ottobre: arriva la manifestazione “Pedalata monserratina per la settimana europea della mobilità”, promossa dall’asd Gino Mameli.

L’appuntamento è alle 9 in via dell’Argine, si parte alle 10, il corteo in bici si snoderà per le vie della cittadina. Al termine della pedalata la polizia locale terrà una lezione di educazione sulla sicurezza stradale.

L’evento è patrocinato dall’assessorato allo sport del Comune di Monserrato.