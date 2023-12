Tutti i dubbi sul Tyrrhenian link: dibattito a Selargius

Selargius – Un dibattito pubblico promosso da Terna riguardo il Tyrrhenian Link: la richiesta racchiusa in una mozione presentata da Tuveri, che esprime che la mancata adunanza “possa privare i cittadini di Selargius e coloro che esercitano attività produttive nel suo territorio di un importante strumento di partecipazione e di indirizzo, quale è il dibattito pubblico, per la realizzazione di importanti opere pubbliche”. Si tentano tutte le strade per fare sempre più chiarezza in merito al maxi progetto delle centrali elettriche che sorgeranno, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, nell’agro della citta, zona di importanza archeologica, per la quale sono stati richiamati archeologici ed esperti dell’antico passato. Una nuova mozione sul tema è stata presentata dal consigliere comunale Mario Tuveri che, con tanto di norme e leggi a riguardo, specifica il “dovere” da parte della ditta di predisporre una adunanza pubblica. “Terna s.p.a., nella sua qualità di stazione appaltante, in occasione dell’iter relativo alla realizzazione del progetto Tyrrhenian Link, afferma di aver ottemperato al disposto che disciplina la partecipazione di chiunque vi abbia interesse, con la presentazione di osservazioni, ai progetti relativi alla realizzazione di grandi opere pubbliche” si legge nella nota. Nella normativa legislativa in vigore sono ben segnati i passaggi che “non pare risultino ottemperati da Terna s.p.a.”. Si “esprime la propria preoccupazione che l’eventuale inosservanza della disciplina, auspica come assolutamente necessaria la convocazione del dibattito pubblico in ossequio a quanto stabilito dallo stesso legislatore nazionale. E, pertanto, impegna il Sindaco e la Giunta: a chiedere, unitamente ai sindaci dei territori dei comuni interessati dall’intervento cd. Tyrrhenian Link e laddove ne sussistano i presupposti di legge, la convocazione di un dibattito pubblico sulla base delle raccomandazioni allegate alla presente mozione;

a disporre che il dibattito predetto, relativamente ai lavori che Terna s.p.a. dovrà effettuare nel territorio di Selargius (CA), venga riservato esclusivamente ai residenti nel

Comune di Selargius e ai titolari di attività produttive con sede nel territorio di Selargius”.