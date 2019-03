Tutti di corsa per la “Vivicittà”, domenica Cagliari blindata da piazza Giovanni a viale Cimitero

A Cagliari ritorna, anche nel 2019, la “Vivicittà”. In contemporanea con altre città italiane, la corsa podistica più grande di tutta l’Italia interessa anche il capoluogo sardo. Previsti migliaia di partecipanti, pronti a correre per molte vie del centro. Il Comune ha comunicato tutte le limitazioni e modifiche al traffico, valide domenica 31 marzo dalle otto alle dodici: eccole.

L’istituzione del divieto di transito (compresi i mezzi pubblici): dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2019, ad esclusione degli autorizzati: 1. via Iglesias da via Garibaldi a piazza Gramsci; 2. via Sonnino corsia Bus da piazza Gramsci a piazza Lippi; 3. via Sonnino corsia più adiacente ai parcheggi di piazza De Gasperi da piazza Lippi a viale Bonaria; 4. viale Bonaria compresa corsia Bus da via Sonnino a viale Cimitero; 5. via del Mercato Vecchio da viale Diaz a viale Bonaria con obbligo di proseguire dritti per i veicoli provenienti da viale Diaz; 6. viale Cimitero semi-carreggiata destra da via Dante a viale Bonaria nella medesima direzione di marcia; 7. via Dante semi-carreggiata destra da piazza Repubblica a viale Cimitero nella medesima direzione di marcia; 8. via Logudoro da vico Logudoro a via Dante; 9. obbligo di svolta a destra dalla via De Gioannis verso la via Dante direzione piazza Repubblica; 10. piazza Repubblica solo in direzione via Dante/viale Cimitero; 11. via Dante semi-carreggiata sinistra da piazza Repubblica a piazza Giovanni XXIII nella medesima direzione di marcia; 12. via Don Macchioni dall’intersezione piazza Giovanni XXIII/via Don Macchioni/via Salvemini alla piazza Giovanni XXIII nella medesima direzione di marcia; 13. via S. Alenixedda (da via Salaris a via Cao di S. Marco nella medesima direzione di marcia); 14. via Cao di S. Marco (da via S. Alenixedda a via Dante nella medesima direzione di marcia); 15. via dei Giudicati (pista ciclabile) da piazza Giovanni XXIII a primo ingresso parco della Musica; 16. via Bacaredda da via Cao di S. Marco a piazza Garibaldi; 17. via Bacaredda da via Ciusa/via Romagna all’occorrenza; 18. su tutti i tratti di pista ciclabile coincidenti col percorso della manifestazione. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2019, ad esclusione degli autorizzati: • piazza Garibaldi tutta la piazza compresa l’area dell’ex distributore carburanti; • via Iglesias da via Garibaldi a piazza Gramsci; • via Sonnino lato sinistro da piazza Lippi a viale Bonaria; • viale Bonaria da via Sonnino a viale Cimitero; • via Dante da piazza Repubblica a piazza Giovanni XXIII: semi-carreggiata sinistra; • via Giudice Torbeno lato destro da via Cao di San Marco a ingresso parco della Musica di via Torbeno; • piazza S. Rocco su tutto il perimetro compreso tra via S. Rocco, via Ozieri e via Bacaredda; • via Bacaredda da via Tempio a piazza Garibaldi. L’istituzione del senso unico di marcia, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2019 nella piazza San Rocco da via Ozieri di immettersi verso la via Tiziano mediante impiego di movieri.

Ed ecco anche il percorso della “Vivicittà”: cinque chilometri da ripetere due volte per la corsa competitiva (che da quest’anno sarà per tutte le città di 10 chilometri), ed una volta per la camminata ludico motoria. Partenza alle 9.30 da piazza Garibaldi in contemporanea con tutte le altre città aderenti all’iniziativa.

vie attraversate: