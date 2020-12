Tutorial del Ministero senza la Sardegna: “Non è una svista. Siamo di serie B”

La Sardegna scompare dalla mappa degli persone scomparse. E’ polemica sul tutorial del Ministero dell’Interno sugli scomparsi con la cartina dell’Italia senza la Sardegna. Il caso è stato sollevato dell’associazione Penelope onlus.

Federica Sciarelli, la giornalista conduttrice della trasmissione Chi l’ha visto, ha parlato di “svista”. “Non è solo una svista”, ha contestato Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope, “è stato ripetuto per ben tre volte l’errore su tutti i tutorial che sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero degli Interni alla voce Commissario Persone Scomparse. Sono anni che urlo che è come se la Sardegna non fosse Italia per il problema degli scomparsi: i nostri sono scomparsi di Serie B. Più che un errore, sembrerebbe un “lapsus freudiano”.