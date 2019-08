Gli hanno sfondato il parabrezza dell’auto e portato via denaro e vestiti. La disavventura di N. H. un turista inglese in vacanza ad Alghero è stata raccontata su Facebook. “Beh, non proprio la vacanza che avevamo programmato per la Sardegna, perché la nostra auto danneggiata da alcune persone che ci hanno preso i nostri passaporti, contanti, carte, vestiti, telecamere e anche asciugamani. Ma ecco le foto, l’Isola è bellissima”.