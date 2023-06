Turista nudo tra le rocce di Cala Sapone, il siparietto immortalato dai bagnanti a Sant’Antioco

Sant’Antioco – Nudo tra le rocce di Cala Sapone e incurante delle decine di persone presenti che, meravigliate, hanno anche immortalato l’esibizione integrale, inaspettata, dell’uomo. Fa caldo, oggi è una giornata rovente e, forse, sarà per questo motivo che un turista ha deciso di riporre in borsa anche i pochi centimetri di stoffa che coprivano le parti intime. Non si è nascosto, anzi, come dimostra l’immagine scattata da un bagnante, è rimasto in cima al promontorio, ben in vista. Il nudismo è una pratica abbastanza diffusa anche in Sardegna ma consentita solo in alcune spiagge e non di certo quella di Cala Sapone. Insomma, un siparietto oggi che poteva essere ben evitato o al limite adottato dove le norme comportamentali lo permettono.