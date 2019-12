Turismo in Sardegna, Flavio Briatore e Moggi junior da Gianni Chessa e Solinas

“La Sardegna può e deve diventare una destinazione turistica d’eccellenza nel panorama mondiale”. Così il presidente della Regione Christian Solinas ha commentato l’incontro di oggi a villa Devoto assieme all’assessore regionale Turismo Gianni Chessa con Lucio Presta, manager di tante star della tv come Gianni Morandi e Paolo Bonolis, il procuratore sportivo Alessandro Moggi e il patron del Billionaire Flavio Briatore . “Anche attraverso eventi e iniziative”, prosegue Solinas, “che permettano di allungare la stagione estiva nei mesi di spalla. Stasera ho incontrato Flavio Briatore, Lucio Presta e Alessandro Moggi, protagonisti nel mondo dell’intrattenimento, dello spettacolo e dello sport, per parlare degli scenari che possono contribuire a far conoscere meglio la nostra Isola”.