Tuoni e fulmini su Chia e Santa Margherita, le foto in diretta dei nostri lettori. Nuvoloni neri e tuoni, fuga dalle spiagge per chi aveva sfidato il meteo: delusione per molti turisti, mentre a Cagliari in questo momento splende ancora il sole. Un pomeriggio di tempo instabile e variabile, con temporali nel Sulcis e una situazione costantemente monitorata dagli esperti meteo. La foto che vedete è stata scattata a Domus de Maria da Paolo Melis.