Tumori epatici, Carla Frau di Arbus premiata in Florida

Arbus celebra i successi della professionista nel campo della ricerca medica e, “con grande orgoglio, si congratula con Carla Frau “per i suoi recenti riconoscimenti internazionali nel campo della ricerca medica. Carla, che si occupa di ricerca sul fegato, ha ricevuto prestigiosi premi per i suoi studi innovativi sui meccanismi biologici che governano lo sviluppo della fibrosi e della cirrosi epatica e la trasformazione delle cellule sane in cellule tumorali.

Durante il Congresso SLAM (Summer Liver Academy Meeting) tenutosi in Florida, USA, dal 16 al 20 giugno 2024, Carla Frau è stata insignita del premio dall’ASIP (American Society for Investigative Pathology). Questo riconoscimento è stato conferito per i suoi contributi eccezionali alla comprensione delle patologie epatiche croniche, con l’obiettivo finale di sviluppare nuove terapie per il trattamento della fibrosi e la prevenzione dei tumori epatici” rende noto il Comune.

Successivamente, durante il Congresso dell’ISSCR (International Society for Stem Cell Research) tenutosi ad Amburgo dal 10 al 13 luglio 2024, Carla ha ricevuto un Premio di Merito, a testimonianza del suo impegno e delle sue ricerche all’avanguardia nel campo delle cellule staminali e delle loro applicazioni nella medicina rigenerativa.

Il percorso accademico e professionale della domna è stato lungo e articolato, a testimonianza della sua dedizione e del suo spirito di sacrificio. Ha iniziato i suoi studi con un dottorato presso l’Università di Cagliari, proseguendo poi il suo percorso formativo in Francia, dove ha concluso il suo dottorato di ricerca con una pubblicazione di rilievo. Successivamente, ha ampliato le sue competenze con un’importante esperienza di ricerca negli Stati Uniti e attualmente prosegue i suoi studi in Germania.

“I riconoscimenti ricevuti da Carla non solo onorano la sua carriera e il suo impegno personale, ma portano lustro alla nostra comunità di Arbus.

Il Comune di Arbus ringrazia Carla per il suo contributo alla ricerca e per essere un esempio di eccellenza e dedizione per tutti noi”.