Tumore al pancreas, venerdì 17 novembre visite gratis al Santissima Trinità a Cagliari

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Pancreas, il 17 novembre, saranno eseguite visite gratuite con ecografia addominale presso l’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale SS. Trinità della ASL di Cagliari.

Si potrà prenotare la visita nella giornata di lunedì 14 novembre dalle ore 8 alle ore 18 chiamando al numero 0706095109.

Le visite sono destinate a: soggetti aventi 3 consanguinei di primo, secondo o terzo grado affetti da cancro del pancreas, sulla stessa linea (materna o paterna), soggetti aventi due consanguinei affetti sulla stessa linea con almeno uno dei due di primo grado (genitore o fratello), soggetti, entro i 74 anni di età, con mutazione nota; Soggetto con Sindrome di Peutz-Jeghers, soggetto con Sindrome di Lynch, Soggetti con diagnosi nota di pancreatite ereditaria

L’Ospedale Santissima Trinità è sede di un Team Multidisciplinare che da anni si dedica alla diagnosi e cura del Tumore pancreatico in collaborazione con altri ospedali cittadini e del sud Sardegna.

Il 17 novembre, sempre in occasione del “World Pancreatic Cancer Day”, monumenti e luoghi di importante interesse pubblico e privato di molte città del mondo, verranno illuminati di viola. A Cagliari verranno illuminati il Bastione di Saint Remy e la facciata dell’Ospedale SS. Trinità, che aderisce alla campagna promossa dalla Associazione “Nastro Viola”.

I numeri. Ogni anno in Italia oltre 13.000 persone vengono colpite dal tumore al pancreas che, da recenti studi, sembra numericamente destinato a crescere. Circa il 70% dei tumori del pancreas si sviluppa nella testa dell’organo e viene diagnosticato quando la situazione è già molto grave.

Purtroppo il tumore del pancreas in fase precoce non dà segni particolari, e anche quando sono presenti sintomi si tratta di disturbi piuttosto vaghi, che possono essere interpretati in modo errato sia dai pazienti sia dai medici. Il tumore al pancreas ad oggi non ha una prognosi buona; questa scarsa percentuale di sopravvivenza è dovuta in gran parte al fatto che nelle fasi iniziali non si manifesta con sintomi eclatanti, cosa che porta alla già avvenuta disseminazione metastatica al momento della diagnosi.

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, presso le unità operative coinvolte e con la collaborazione dei medici dell’UO di Radiologia ed Endoscopia digestiva del PO SS. Trinità, verranno eseguite accurate visite mediche con esecuzione anche di ecografia addominale.

Entro l’anno l’Ospedale Santissima Trinità, al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico, per tale patologia istituirà un Ambulatorio dedicato al quale i pazienti potranno accedere direttamente tramite prenotazione CUP con impegnativa del medico curante.

Svolta digitale all’Ares. Ricevere notifiche e comunicazioni da parte dell’Azienda sanitaria direttamente sul proprio cellulare e pagare tutte le prestazioni on line evitando file agli sportelli.

ARES Sardegna, una tra le poche aziende sanitarie nazionali, ha ottenuto infatti l’approvazione di due interventi tecnologici nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che l’Azienda realizzerà entro i prossimi mesi nell’ambito del progetto dell’Unione Europea – NextGenerationEU – – Investimento M1C1-1.4 per i “Servizi e cittadinanza digitale” finalizzati a migliorare i processi di cura e l’accesso alle prestazioni sanitarie.

I cittadini sardi potranno usare a breve le nuove tecnologie per tutta una serie di attività nell’ambito delle prestazioni sanitarie grazie ad un finanziamento ad ARES Sardegna di 250 mila euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. Il finanziamento rientra tra le attività del Dipartimento ICT di ARES Sardegna per la realizzazione dei numerosi progetti di Sanità Digitale (cartella clinica digitale, telemedicina, informatizzazione delle Centrali Operative Territoriali, ecc.) finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e finalizzati a migliorare i processi di cura a vantaggio sia degli operatori sanitari che dei cittadini sardi.

In particolare, i progetti approvati saranno volti a favorire l’accessibilità ai servizi attraverso la completa digitalizzazione e semplificazione dei processi e riguarderanno la possibilità di ricevere notifiche su cellulare, tramite la ” APP IO “, relative a: comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali e di selezione, disponibilità di nuovi documenti sanitari (referti, ricette, ecc.) sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ricevute di registrazione delle istanze presentate al protocollo generale di ARES, debiti pendenti per pagamenti di prestazioni sanitarie.

Inoltre sarà estesa la possibilità di utilizzo della piattaforma “Pago PA “, già in uso per molte prestazioni, per il pagamento digitale direttamente da pc, tablet o cellulare di altri servizi erogati dalle Aziende Sanitarie della Sardegna.

Nel dettaglio, il pagamento on line sarà possibile per tutte le seguenti prestazioni: Ticket Sanitario e ticket Pronto Soccorso, pagamento ALPI, degenze a pagamento, vitto familiari di degenti, Copia cartella clinica, vaccinazioni non obbligatorie, porto d’armi / patenti, proventi da prestazioni della medicina del lavoro, perizie medico legali, Servizio Veterinario, servizio verifica impiantistiche, Tassa concorso, iscrizione corsi, accesso atti.