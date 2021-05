“Truzzu nel caos: aumenta le zone pedonali per aiutare i bar, ma di mattina fa passare le auto”

“Il punto è che il Comune non ha uno straccio di idea, gli manca una visione strategica”. L’accusa è di Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, intervistato oggi su Castedduonline. “Il primo provvedimento di Truzzu è stato quello di far rientrare le auto nelle zone pedonali e oggi con questa mossa dei tavolini nelle zone 30 e nei parcheggi scontenta tutti. I titolari dei bar delle zone pedonali non possono mettere i tavolini la mattina, c’è il piano acustico approvato che è fermo a 4 anni fa ed è vecchio e poi ci sono le zone 30 che sono confuse. Purtroppo non ha preso tempo. Non ascolta né l’opposizione, né la maggioranza e la sua solitudine è palpabile anche in città”.

Sui vaccini attacca La Regione: “Non l’abbiamo utilizzato l’insularità e così i turisti ce li sta portando via Grecia”.

