Truzzu: “Zona arancione? Fatta in previsione dell’arrivo della Pasqua”

Sardegna in zona arancione, una doccia fredda, e a Pasqua e a pasquetta l’Isola sarà in zona rossa. A Radio CASTEDDU, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “La notizia è iniziata a circolare dall’ora di pranzo, un tantam che faceva presagire questa scelta da parte del governo e del ministro Speranza. Sicuramente non è una buona notizia sia perché i contagi stanno salendo e, dall’altra, perché mette in condizioni di criticità tutte quelle imprese che stavano iniziando a respirare, tutti quei lavoratori che avevano ricominciato a lavorare”. Ma questo sistema dei colori sta funzionando? “Secondo me non funziona perché si interviene sempre in maniera poco tempestiva. Io ho l’impressione, però, che questa scelta è determinata anche dall’avvicinarsi delle vacanze pasquali. Noi abbiamo solo un parametro che va oltre e che fa scattare l’allerta e per questo siamo passati da bianchi ad arancioni e rossi nel periodo pasquale. Penso che sia più un tentativo di sterilizzare la situazione in previsione della Pasqua e che ci siano certi fenomeni sotto le feste anche, se dall’altro lato, questo passaggio così repentino comporta ovviamente situazioni difficilmente controllabili questo fine settimana, perché sappiamo cosa succederà.

Immagino che tra sabato e domenica ci sarà una corsa agli ultimi scampoli di libertà”.

Il primo cittadino del capoluogo sardo esprime “vicinanza e solidarietà nei confronti di chi non avrà la possibilità di lavorare. L’abbiamo dimostrato più volte, non solo con le parole ma anche con i fatti, tutto ciò che possiamo fare lo facciamo anche in considerazione delle risorse e della situazione finanziaria che è complicata anche per noi. Nel momento in cui le spese aumentano e diminuiscono le entrate, siamo anche noi in difficoltà.

L’invito che faccio sempre a tutti è di mantenere comportamenti responsabili ancora di più adesso e ancora di più questo fine settimana: ci vuole tanta responsabilità e tanta attenzione”.

