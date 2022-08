Truzzu viceministro nel governo di Giorgia Meloni, Cagliari addio

Ci risiamo. Venuta meno la candidatura nelle liste della Camera per Fratelli d’Italia, che avrebbe garantito una elezione sicura vista l’aria elettorale che tira, il nome del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d’Italia, eletto a giugno di tre anni fa per un pugno di voti, torna a farsi strada nei corridoi romani. Secondo gli ultimi gossip di palazzo, ipotesi in realtà già circolata nelle scorse settimane, per Truzzu è pronto un posto da viceministro nell’ipotesi assai probabile che a vincere le elezioni del 25 settembre sia il centrodestra con la Meloni a capo del nuovo governo.

Se così fosse, il primo cittadino lascerebbe palazzo Bacaredda per volare oltre Tirreno e iniziare lì la sua carriera romana, perché l’incarico di sottosegretario sarebbe incompatibile con quello di sindaco. Truzzu aveva già annunciato la sua ricandidatura alla guida della città, ma cinque anni blindati al governo sono più appetibili e sicuri di un grande punto interrogativo sulla sua rielezione.

I cagliaritani potrebbero quindi tornare alle urne molto prima del previsto.