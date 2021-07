Truzzu al veleno contro l’Udc: “Tari ridotta ai cagliaritani, ma qualcuno dei nostri ha lasciato l’aula”

Giù la Tari. E il sindaco ringrazia l’opposizione d centrosinistra per l’appoggio, ma e bacchetta una parte dei consiglieri di maggioranza. Chiaro il riferimento ai consiglieri dell’Udc che, per mandare un segnale al primo cittadino, che fino ad oggi ha ignorato la richiesta di un assessorato al partito di Oppi (che da 4 mesi conta 4 consiglieri ma non è rappresentato in giunta) ieri non ha partecipato al voto sulle delibere di bilancio e la riduzione della Tari. “Non hanno partecipato nemmeno alla delibera votata in commissione Urbanistica presieduta da uno di loro”, malignano tra i banchi della maggioranza.

Da Truzzu invece arriva una bacchettata. “Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la riduzione della Tari per famiglie e imprese per 8,2 milioni di euro. 8,2 milioni di tasse in meno per tutti i cagliaritani”, ha scritto Truzzu nel proprio profilo Fb, ”è un risultato concreto ed importante e ringrazio l’opposizione per aver votato favorevolmente nell’interesse della città. Spiace, invece, che alcuni consiglieri di maggioranza non abbiano partecipato alla votazione in Aula. Conosco le regole della politica, le discussioni talvolta dure, gli interessi da rappresentare.

Però, con un post-pandemia complicato da gestire, voglio restare fedele al mio impegno con i cittadini: fare il bene di tutti, trovare soluzioni concrete, rilanciare #Cagliari e la sua economia. Questa è la mia unica bussola. Fatti concreti. Andiamo avanti”.

L’Udc chiede un posto per Andrea Floris, segretario provinciale, uno de partecipanti al banchetto di Sardara e questo potrebbe creare ulteriori imbarazzi al primo cittadino, proprio nel momento in cui in Regione Solinas ha iniziato a mettere ai margini i presenti all’ormai celebre pranzo delle Terme.

Oggi intanto la prima replica degli alleati allo scudo crociato: i consiglieri del centrodestra hanno disertato la seduta della commissione Mobilità presieduta da Marcello Piras dell’Udc, rimasto solo coi consiglieri di opposizione. La guerra dunque va avanti. Senza il sostegno dei consiglieri di Oppi in aula Truzzu rischia di dover andare avanti con una risicatissima maggioranza di 18 consiglieri su 35.