Truzzu sindaco, la gioia di Gianni Chessa: “Il maxi acquario a Cagliari? Dev’essere realizzato”

“Quando si amministra non si guarda destra o sinistra, avremmo aiutato Cagliari anche se avessimo perso”. Invece, così non è andata: dopo la Regione anche il capoluogo cambia colore politico e il centrodestra trionfa dopo otto anni di centrosinistra. Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia è il nuovo sindaco, e a festeggiare la sua elezione, nella club house di viale Regina Margherita c’è anche lui, Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo. “Sono felice e lo sono anche i cittadini, tutti i cagliaritani attendevano un cambiamento radicale della città. Cagliari è una città di piccoli commercianti che hanno bisogno di essere aiutati, le piste ciclabili in alcune zone della città hanno messo in ginocchio il commercio, se devono rovinare un intero settore è meglio non farle”, spiega Chessa. Ancora, tema rifiuti: “Cagliari non è mai stata così sporca, si deve subito mettere mano all’appalto e capife come intervenire”.

Adesso, con Regione e Comune “identiche” per quanto riguarda il colore politico, potrebbe essere il tempo per realizzare “delle grandi opere, servono. Il maxi acquario?” È una delle grandi opere delle quali Cagliari avrebbe bisogno. Porterebbe turisti, economia e posti di lavoro. Perché non farlo? Noi lo realizzeremo, insieme al Comune”.