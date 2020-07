“Truzzu, N come Novantacinquesimo: eppure si promuoveva da solo sull’Unione Sarda”. Centrosinistra ancora all’attacco del sindaco, affondo sull’autogol del primo cittadino di Cagliari: “In dodici mesi il sindaco di Cagliari è sprofondato nel gradimento dei cittadini: secondo Governance Pool 2020, test di popolarità degli amministratori locali appena pubblicato a cura di Noto Sondaggi, Paolo Truzzu ha perso il 3,7% di popolarità e si piazza al novantacinquesimo posto su 105, tra gli ultimi dieci.

Peggio di lui fanno solo i sindaci di Roma, Napoli, Torino, Avellino, Caserta, Padova, Taranto, Reggio Calabria e Catania.

Eppure poche settimane fa, intervistato dal quotidiano L’Unione Sarda a un anno dall’elezione, si dava la sufficienza piena: “Sei più, con noi la città è migliorata”.

Come se non fosse sufficiente guardarsi attorno e vedere una città più sporca, con monumenti chiusi e lavori fermi, anche i sondaggi lo smentiscono”, incalza l’opposizione nell’ormai popolarissimo “alfabeto delle promesse mancate”. Da sottolineare che anche il sondaggio effettuato dall’Unione Sarda sull’operato del sindaco nel suo primo anno ha fatto registrare l’80 per cento di voti negativi, mentre il 20 per cento lo ha invece promosso.