Truzzu come Salvini: “Sì all’esercito a Cagliari per garantire sicurezza”

Paolo Truzzu non ha dubbi e la pensa come il ministro leghista Matteo Salvini: per garantire la sicurezza a Cagliari, e in generale nelle città a più alto tasso di criminalità, serve l’esercito. Cioè presidi di soldati armati che controllino il territorio. Il sindaco, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del 25 febbraio, spiega di aver più volte chiesto in questi anni un rafforzamento dei controlli, ma inutilmente, e che dunque è il momento di pensare a presìdi fissi dell’esercito in modo che poi la polizia possa girare in strada per “garantire l’ordine pubblico”.

Solo qualche giorno fa era stato Salvini a proporre l’utilizzo della Brigata Sassari per contrastare la microcriminalità legata al mondo dello spaccio di droga nel centro storico di Sassari.