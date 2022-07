“Truzzu, Castello sta morendo: subito gli ascensori, il cuore e la storia della città sta scomparendo”

“Quartiere Castello: degrado e inaccessibilità inaccettabili”, il consigliere comunale Andrea Piras punta il faro sulla grave situazione in cui da tempo versa il principale quartiere storico di Cagliari. Piras attacca il sindaco alleato: “Oltre a un danno all’immagine della nostra città, che si fa trovare impreparata nel rendere fruibile e sicuro uno dei suoi quartieri più caratteristici, non si stanno tenendo nel debito conto le esigenze dei residenti. Residenti che devono fare i conti oltre che con le oggettive e inconfutabili difficoltà di accesso al quartiere, legate anche al mancato funzionamento degli ascensori, anche con una condizione di manutenzione delle strade, con cedimenti della strade interne e crollo di cornicioni sempre più frequenti, e dell’illuminazione pubblica disastrosa. Tutto questo sta portando a un lento ma costante abbandono delle attività commerciali e a una sempre più spiccata assenza di servizi basilari per i cittadini. Non possiamo permettere – prosegue Piras – che questo gioiello del centro storico perisca e subisca una lenta morte per mancanza di interventi seri e concreti ad opera dell’amministrazione comunale. Per questo ho presentato stamane una mozione con la quale chiedo di impegnare il Sindaco e la Giunta a riattivare nel più breve tempo possibile tutti gli ascensori, valutando l’opportunità nell’attesa che questo avvenga di istituire un servizio di navetta che consenta ai residenti di potersi muovere più agevolmente, provvedere al ripristino dell’illuminazione pubblica e alla messa in sicurezza delle strade. Il cuore, l’anima, la storia di una città sono raccolti nel suo centro storico non permetteremo che esso venga snaturato e abbandonato per sola inerzia di chi avrebbe dovuto intervenire già da tempo…”, conclude il consigliere della Lega.

Che tristezza passare nella zona del Bastione è vedere il Teatro Civico, chiuso da un paio di anni, completamente abbandonato a se stesso. L’ingresso del vecchio Teatro Regio, è l’emblema dello stato di abbandono in cui da alcuni anni versa il quartiere storico cagliaritano di Castello. Questa giunta comunale parla di spazi per spettacoli da recuperare ma da tre anni che governano la città non ha fatto nulla per recuperarli e gestirli”, sostiene Valerio Piga. Alla denuncia leghista in Aula si affianca oggi la nota di protesta dell’ecologista Valerio Piga sul degrado del teatro Civico: “