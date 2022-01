Truzzu: “A Cagliari prezzi delle case proibitivi, in arrivo edilizia agevolata per le giovani coppie”

“Oggi il Consiglio comunale ha approvato il Piano Urbanistico preliminare, a distanza di 18 anni dall’ultima volta. È stato un dibattito ricco di idee e di spessore e per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri”, il sindaco Paolo Truzzu esulta su Facebook per il via libera al puc a palazzo Bacaredda.

“È un documento che delinea la Cagliari dei prossimi 20 anni, certamente più verde e molto meno grigia. Una capitale del Mediterraneo, attenta alle sfide contemporanee, vivibile per i cittadini e con tanti servizi innovativi per chi verrà a visitarci e, possibilmente, stabilirsi in via permanente.

Una città che si caratterizza per il suo ambiente: mare, zone umide, parchi, con una spiaggia urbana di rara bellezza e un patrimonio storico e culturale che intendiamo valorizzare al meglio, capace di generare bellezza e opportunità di lavoro.

Il concetto più importante è uno. L’ho ripetuto fin dall’inizio del mio mandato: desidero fortemente riconnettere Cagliari al suo mare. Lo faremo con il lungomare che si sviluppa da Giorgino fino a Sant’Elia. Uno spazio di vita collettiva che ha valore sentimentale, culturale e sociale.

Sarà una trasformazione complessiva. Riguarderà la riqualificazione delle periferie e del patrimonio edilizio. Oggi, con la popolazione concentrata nelle aree metropolitane, c’è la necessità di maggiori spazi abitativi, anche perché i prezzi delle case sono proibitivi. Pensiamo dunque a incentivare l’edilizia convenzionata per offrire opportunità di vita alle giovani coppie.

Un capitolo a parte merita Pirri, con i tanti aspetti che la connotano: parco di Terramaini, via Italia, Monreale e Barracca Manna. Si tratta di sfuggire all’idea di spazio-dormitorio, per costruire un luogo rigenerato e a misura d’uomo.

Cagliari città del Mediterraneo non è solo uno slogan: è un sogno a portata di mano. Una città viva e aperta ma solida nei suoi storici valori di riferimento”.