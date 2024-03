Truffe di genere e informatiche, i Carabinieri spiegano a Muravera come evitarle

Le truffe, in particolar modo quelle informatiche, stanno diventando un’autentica piaga anche nel Sarrabus. Vittime non sono soltanto le persone anziane (vulnerabili sotto certi aspetti e su certi argomenti) ma anche cittadini di diverse fasce d’età, in particolare i giovani. Non è infrequente imbattersi in chi, magari pensando di concludere un ottimo affare, allettato magari da un prezzo molto favorevole, fa acquisti su internet per poi scoprire, suo malgrado, di essere stato raggirato. Proprio per prevenire certi fenomeni e informare adeguatamente la cittadinanza, che i Carabinieri della stazione dei Carabinieri di Muravera e del Comando dell’Arma di San Vito hanno promosso per sabato 23 marzo nell’aula consiliare del Municipio di Muravera, in piazza Europa, un incontro riguardante le truffe di genere e informatiche. L’appuntamento è per le 10.30. “Purtroppo si tratta di fenomeno in rapida crescita nonostante i ripetuti segnali d’allarme lanciati dalle Forze dell’Ordine, spesso opportunamente appoggiate dalle denunce della cronaca giornalistica – spiegano i Carabinieri – Proprio per questo è necessario sensibilizzare la cittadinanza proponendo alcune regole semplici ed essenziali per evitare spiacevoli disavventure”. L’iniziativa dei Carabinieri ha trovato l’appoggio e il supporto dell’amministrazione comunale di Muravera: “Si tratta di reati odiosi – ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu – e la collaborazione fra Comune e forze dell’ordine, nella fattispecie i Carabinieri, è fondamentale per far sentire più sicuri i cittadini e, nello stesso tempo far sì che ci siano minori possibilità che certi reati vengano perpetrati”.