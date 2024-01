Truffatore seriale di Sinnai finisce nella rete di Striscia la Notizia: “Annulla i bonifici all’ultimo”

Un truffatore seriale, specializzato nell’acquisto di merce, con tanto di bonifici che annulla quando la spedizione è stata effettuata, è finito nella rete di Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5 ha fatto tappa a Sinnai, col suo inviato Moreno Morello, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che, da varie parti dell’Italia, hanno raccontato sempre la stessa storia: tutti i contatti col giovane avvengono online ed è lui stesso che spedisce foto di documenti, nei quali si leggono un nome, Stefano, e un cognome tipico sardo, accanto a una foto che sembra essere la sua, più alcuni video nei quali indossa la divisa dell’esercito e mostra un distintivo della Croce Rossa. Le mosse per rassicurare chi spedisce la merce con i pacchi funzionano, tanto che in più di un’occasione l’uomo avrebbe prima fatto il bonifico e, una volta appurato che i prodotti erano stati inviati alla sua abitazione, l’avrebbe annullato, interrompendo poi ogni tipo di comunicazione. È riuscito ad avere, a costo zero, anche scarpe di marca e delle monete d’oro. Quando l’inviato di Striscia la Notizia si è presentato da lui con un pacco tra le mani, il truffatore di Sinnai ha subito chiuso la porta.

A quel punto, Moreno Morello è andato dai carabinieri del paese e anche nella sezione provinciale della Croce Rossa, per avvisare che una persona, specializzata in truffe, si stava spacciando per un loro iscritto. Nel servizio sono varie le testimonianze, tutte pubbliche, dei truffati. E tutti hanno la stessa idea: il truffatore agirebbe così perchè sa quanto sia costo, e complicato, arrivare sino in Sardegna per cercare di recuperare gli oggetti persi con l’inganno.